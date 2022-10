Tanar pericol public. A venit la oras sa fure lantisoarele de la femei si sa le predea la amanet

Potrivit informatiilor PortalSM, totul s-a petrecut in 10.08.2022, cand tanarul a venit cu microbuzul in oras. El se plimba pe Bulevardul Independentei si a vazut o femeie cu lantisor la gat, a atacat-o pe la spate, i-a rupt lantisorul si a fugit printre blocuri. Lantisorul era din aur galben, la fel si pandantivul, in forma ovala, pe care era gravat bustul Maicii Domnului cu pruncul in brate, avand o valoare de 1436 de lei.Femeia l-a descris pe barbat ca avand aproximativ 175 cm, atletic, ... citeste toata stirea