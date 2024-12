Targ de Craciun organiat de Gradinita cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata"

Craciunul este sarbatoarea cand familiile se strang in jurul bradului si mai ales al meselor imbelsugate. Marea familie a Gradinitei cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata" a dat startul sarbatorilor de iarna organizand astfel in data de 06 decembrie, Targul de Craciun, eveniment care deja a devenit o traditie.Targul de Craciun reprezinta pentru cei de la Dumnrava Minunata, momentul in care parinti,copii si educatoare petrec impreuna cateva ore speciale.Pe langa colectivul Gradinitei cu ... citește toată știrea