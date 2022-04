Targul de Paste se deschide in 8 aprilie la Satu Mare

Targul de Paste revine in centrul municipiului Satu Mare, mai viu si mai colorat, cu preparate locale si decoratiuni realizate manual, direct de la producatorii satmareni.In perioada 8-23 aprilie, intre orele 10.00 si 18.00, in parcul din Piata Libertatii, satmarenii sunt invitati sa treaca pragul targului ce se doreste a fi un eveniment ce pune in valoare traditiile si tehnicile de lucru mestesugaresti.Satmarenii vor gasi la casutele producatorilor o diversitate de preparate: vin, palinca, ... citeste toata stirea