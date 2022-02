Targul Martisorului in centrul municipiului Satu Mare

Targul Martisorului isi deschide portile in 24 februarie, de Dragobete, in parcul din Piata Libertatii. Satmarenii vor fi asteptati zilnic, pana de Ziua Internationala a Femeii, in 8 martie, intre orele 10.00-18.00, cu martisoare, produse artizanale si cadouri mesterite cu dragoste in atelierele producatorilor locali, anunta Primaria Satu Mare.Vor fi prezenti 25 de producatori locali si mesteri creatori care propun si de aceasta data o varietate de produse unicat, inspirate din cultura locala, ... citeste toata stirea