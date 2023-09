In ultimele luni, in orasul Tasnad s-au dat foarte multe amenzi pentru restaurante si magazine alimentare care nu respectau anumite prevederi legale, adica vindeau marfa pastrata in conditii improprii. Oamenii, inclusiv turistii, incep sa se intrebe ce consuma cu adevarat de la magazine si restaurante.Din buletinul DSVSA Satu Mare din aceasta saptamana aflam ca un nou magazin alimentar a fost amendat cu 10.000 de lei.Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ... citeste toata stirea