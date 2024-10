Teapa cu criptomonede. Satmarean inselat de un bucurestean

Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al IPJ Satu Mare, sub supravegherea unui procuror de la Judecatoria Satu Mare, au efectuat pe 23 octombrie 2024 o perchezitie domiciliara in Bucuresti, intr-un dosar penal ce vizeaza infractiuni de inselaciune.Investigarea a inceput dupa ce, in 2022, suspectul S.R.C. a convins o persoana din Satu Mare, S.L.M., sa investeasca 5.200 de euro in criptomonede, promitandu-i o dublare a ... citește toată știrea