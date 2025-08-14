Editeaza

Teapa cu vacantele in Zanzibar, la Judecatorie. Peste 30 de persoane au platit 73.000 de euro

Sursa: Portalsm.ro
Joi, 14 August 2025, ora 11:43
10 citiri
Teapa cu vacantele in Zanzibar, la Judecatoria Satu Mare. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare a finalizat cercetarile in dosarul avand ca obiect savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata.

In cauza s-a dispus trimiterea in judecata a unui inculpat persoana fizica si a unei persoane juridice, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune in forma continuata, fapta prevazuta si pedepsita de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu ...citește toată știrea

