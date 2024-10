Teatrul de Nord Satu Mare aduce arta teatrala in Piata Libertatii

Teatrul de Nord invita satmarenii sa participe la doua spectacole speciale pe 1 si 2 noiembrie, in Piata Libertatii. Evenimentul, care va avea loc la orele 18:30, 19:30 si 20:30, este parte a unui proiect teatral international intitulat "Spatii suprapuse & Mixed spaces", regizat de Victor Olahutu.Spectacolele sunt sustinute de actorii Florentina Nastase si Catalin Mares, si fac parte dintr-o instalatie performativa inovatoare, dezvoltata in cadrul unei rezidente artistice in Norvegia. Aceste ... citește toată știrea