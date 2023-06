Telefoanele consuma mai multa energie si se descarca mai rapidSatmarenii cu telefoane care suporta 5G si care sunt intr-o anumita retea de telefonie mobila au putut observa in ultimele saptamani ca sunt conectati la cea mai noua tehnologie.Fara ca cineva sa informeze publicul in mod oficial, iata ca dupa cativa ani de asteptare, reteaua 5G a ajuns si in Satu Mare. Pana de curand, doar marile orase din Romania ofereau aceasta noua tehnologie. Printre multe altele, prin 5G, vitezele de ... citeste toata stirea