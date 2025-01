Tenis de masa : Albert Czigler in Top 10 la etapa de Cupa Mondiala WTT de la Linz

Inceput promitator de an pentru Albert Czigler. Tanarul sportiv de la CS Armand Supur a incheiat in TOP 10 la etapa de Cupa Mondiala de tenis de masa de la Linz, Austria.De remarcat ca la competitia ce face parte din circuitul WTT au participat peste 400 de sportivi din intreaga lume.Albert Czigler a trecut cu bine de grupe si s-a calificat pe tabloul principal de pe locul doi.A trecut in primul tur de un sportiv din China, Felix Lui legitimat in Austria si apoi in turul doi de Omer Yldiz ... citește toată știrea