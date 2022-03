Timp de doua zile, la Satu Mare s-a aflat o delegatie militara mixta Romania-SUA

Miercuri si joi, in judetului Satu Mare, o delegatia militara mixta formata din specialisti de cooperare civili-militari CIMIC din Romania si de afaceri civile - CA din SUA au desfasurat activitati in contextul exercitiului CIMIC - VICTORY, care incepand cu anul 2015, reprezinta activitatea principala de instruire in mediul civil real a structurilor CIMIC.Prefectul Roca Radu a condus pe parcursul celor doua zile delegatia militara mixta pe teritoriul judetului, respectiv la Spitalul Judetean ... citeste toata stirea