Tineri, in actiune pentru promovarea egalitatii de gen

In societatea nostra in care accesul la educatie, stabilitatea economica si sansele egale sunt inca provocari pentru multi tineri, proiectul "Redefinind viitorul: tineri mobilizati pentru egalitate de gen si empowerment" vine cu o solutie inovatoare.Implementat de Asociatia Stea in parteneriat cu Action Education, acest proiect isi propune sa stimuleze implicarea activa si sa consolideze increderea tinerilor, cu un accent deosebit pe sprijinirea fetelor.Derulat in perioada 1 septembrie 2024 - ... citește toată știrea