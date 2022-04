Tot mai multe infractiuni depistate la Petea! I-a expirat permisul, dar are un prieten la Cernauti

In ultimele zile, numeroase infractiuni la regimul circulatiei au fost descoperite de politistii de frontiera satmareni, toate fiind constatate in Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Patru dintre acestea au fost inregistrate pe sensul de iesire din Romania, iar una pe sensul de intrare in tara noastra. Vi le prezentam in randurile urmatoare.In 29 martie a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, pe sensul de iesire din tara, s-a prezentat o ... citeste toata stirea