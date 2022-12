Trafic intens la Vamile Petea si Urziceni

Update: Sambata dimineata, la PTF Petea se lucreaza pe 6 artere pe sensul de intrare in tara, iar la PTF Urziceni pe 2 artere (din 3 cate sunt atribuite intrarii in Romania).In ultimele 24 de ore, prin Petea au intrat in Romania 9.600 de persoane, care au calatorit cu aproximativ 3.000 mijloace de transport.Prin PTF Urziceni, in ultimele 24 de ore au intrat in tara 1.390 de persoane, calatorind cu 395 mijloace de transport.Ne aflam in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, cand ... citeste toata stirea