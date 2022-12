Trafic intens! Peste 50.000 de persoane au intrat prin Vama Petea, in weekend

Trafic intens la vamile din judetul Satu Mare, odata cu venirea sarbatorilor. Peste 50.000 de persoane au intrat prin Vama Petea, in acest weekend, potrivit Politiei de Frontiera.Sfarsitul de saptamana anterior a fost unul aglomerat in PTF Petea si Urziceni, pe sensul de intrare in Romania. In PTF Petea, in cele trei zile: vineri, sambata, duminica s-au prezentat pentru a intra in Romania 56.340 persoane, calatorind cu 17.260 mijloace de ... citeste toata stirea