Politia de Frontiera Satu Mare anunta ca weekend-ul care tocmai s-a incheiat a fost, din nou, unul cu traffic intens in punctele de trecere a frontierei satmarene de la granita cu Ungaria.De vineri pana duminica au efectuat formalitatile de frontiera peste 131.300 de persoane, cetateni romani si straini, pe ambele sensuri de deplasare, prin PTF Petea si Urziceni.Din nou, sfarsitul de saptamana a fost unul in care valorile de trafic in punctele de trecere a frontierei de la granita cu ... citeste toata stirea