In continuare numarul ucrainenilor care intra intr-o zi in Romania este foarte mare. De la o medie de 6-7.000 lunile trecute, in prezent s-a ajuns la o medie de 18.000.In data de 16.07.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 427.200 de persoane, cetateni romani si straini si peste 104.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Pe sensul de intrare in Romania, au ... citeste toata stirea