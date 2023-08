La trei zile de la tragedia de la Crevedia, presedintele Klaus Iohannis i-a vizitat pe ranitii internati in Spitalul Floreasca din Bucuresti.El i-a laudat pe pompieri si pe medici."Am fost in vizita, am vizitat pompierii raniti care sunt aici, in spital. Am intalnit doua categorii de persoane pe care trebuie sa recunosc ca le admir si le stimez. Pompierii care au fost la interventie, profesionisti, hotarati, daruiti, si care, din pacate, au fost raniti in cadrul acestei interventii. Pe de ... citeste toata stirea