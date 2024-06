Tragedia de la Italia: Trupul lui Cristian Molnar a fost gasit!

Tragedia de la Natisone: Trupul lui Cristian Molnar a fost gasit, anunta presa din Italia! Un cadavru a fost gasit in aceasta dimineata in raul Natisone, in apropierea albiei unde a avut loc incidentul de pe raul Natisone in care au fost implicati cei trei tineri romani. Deocamdata nu exista o identificare oficiala, dar presa din Italia scrie ca sigur ca este vorba despre cadavrul lui Cristian Molnar, tanarul de 25 de ani, din Satu Mare, ultimul care nu fusese gasit inca, ... citește toată știrea