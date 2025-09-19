Editeaza

Tragedie in judetul Satu Mare: Un barbat a fost impuscat mortal

Sursa: Portalsm.ro
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 11:43
Din primele verificari a reiesit faptul ca un barbat de 29 de ani, din localitatea Draguseni, in timp ce se afla in autoturism, ar fi manipulat o arma de vanatoare care se afla in autoturism, moment in care aceasta s-ar fi declansat accidental si l-ar fi impuscat pe un barbat de 40 de ani, din localitatea Gherta Mica, in zona gatului, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, provocandu-i decesul.

Portalsm.ro
