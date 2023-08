Primarul comunei Calinesti Oas a publicat un mesaj de tristete dupa ce un tanar de 18 ani si-a pierdut viata.Acesta a fost implicat intr-un accident in Austria, a intrat in coma, iar apoi a decedat."Soc si durere in satul Lechinta, un tanar care nu demult si-a sarbatorit majoratul, in noaptea de 25 august s-a stins din viata! Valentin Copil, nepotul meu un copil cuminte si cu mult respect fata de cei din jur. Soarta sau ghinion o putem numi oricum , in ziua ... citeste toata stirea