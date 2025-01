Tragedie in Oar. Un barbat si-a pierdut viata intr-un incendiu provocat de fumat

Pompierii din cadrul Detasamentului Satu Mare au intervenit in aceasta dimineata la un incendiu care s-a produs la o casa de locuit in localitatea Oar.Solicitarea a venit in jurul orei 06:00, iar la fata locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, echipajul de Terapie Intensiva Mobila cu 18 cadre militare fiind alertat si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vetis.La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajari mari ... citește toată știrea