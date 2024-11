Tragedie in padurea din Cehal. Un barbat prins sub o autoutilitara incarcata cu lemne si-a pierdut viata

Astazi, 12.11.2024, in jurul orei 15.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta SOMES al judetului Satu Mare a fost sesizat despre producerea unui eveniment in urma caruia o persoana a ramas prinsa sub o autoutilitara incarcata cu lemne in padurea din localitatea Cehal.La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Tasnad cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si un echipaj medical al ... citește toată știrea