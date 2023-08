Evgheni Prigojin a murit miercuri seara, 23 august, dupa ce avionul in care se afla s-a prabusit in regiunea Tver din Rusia, informeaza BBC.Seful Grupului Wagner, care a lansat o lovitura de stat esuata impotriva presedintelui Vladimir Putin in iunie, avea 62 de ani. Cadavrele a opt morti au fost gasite la locul prabusirii.Canalele TV din ... citeste toata stirea