TRAGEDIE. O copila de doar 3 anisori a decedat in urma unui cumplit accident in judet

Un tragic eveniment rutier s-a produs in data de 17 mai, in jurul orei 14.27, pe raza localitatii Ciuperceni. Unei fetite de doar 3 anisori i-au fost aplicate manevre de resuscitare la fata locului, insa din pacate in ciuda eforturilor depuse de catre personalul medical specializat, a fost declarat decesul micutei.Ajunsi la fata locului politistii rutieri au constatat faptul ca un conducator auto, de 49 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism ... citește toată știrea