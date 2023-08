Tragedie pe litoral. Un angajat al Primariei Satu Mare a murit inecat in Marea Neagra. Mircea Ardelean, consilier superior la primarie, se afla in vacanta si a decedat dupa ce s-a inecat in apele involburate ale marii.,,Ai plecat la mare si ai ramas in inimile noastre ca un om plin de viata. Dumnezeu sa te primeasca in imparatia sa cu liniste si pace", se arata intr-un dintre mesajele transmis de prietenii satmareanului.,,Un coleg deosebit, un profesionist desavarsit. Odihneste-te in pace ... citeste toata stirea