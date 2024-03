Tragedie. Un nou accident mortal la Satu Mare

Detasamentul de pompieri Satu Mare a fost chemat sa intervina in data de 6 martie, la un accident rutier deosebit de grav, in care un autoturism a intrat intr-un stalp pe strada Odoreului din Satu Mare.O persoana a fost gasita incarcerata in vehicul si inconstienta in momentul sosirii echipajului de interventie. La fata locului s-au mobilizat un ASAS, Descarcerarea, TIM si EPA SMURD, totalizand 15 cadre militare pregatite sa faca fata situatiei de urgenta.Cu toate eforturile ... citește toată știrea