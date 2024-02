Casa Judeteana de Pensii Satu Mare aduce la cunostinta pensionarilor care se regasesc in pensie de invaliditate, pensie anticipata si anticipata partiala ca, la data indeplinirii conditiilor de transformare a pensiei in pensie de limita de varsta in acest an, nu trebuie sa se prezinte la Casa Judeteana de Pensii Satu Mare pentru a depune cerere in acest sens, deoarece transformarea pensiei se face din oficiu.Ca urmare, nu este necesara prezenta la ghiseu pentru depunerea unei cereri."In anul ... citeste toata stirea