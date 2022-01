Transportul public din Bucuresti, blocat! Angajatii STB au intrat in greva spontana

Asistam la proteste sau greve in foarte multe domenii. De la sanatate si pana la transportul in comun, angajatii au tot felul de nemultumiri. Capitala Bucuresti a ramas joi, 20 ianuarie, fara transport public in comun, dupa ce sindicalistii STB au intrat in greva spontana, asta dupa protestul de miercuri.Angajatii Societatii de Transport Bucuresti solicita o majorare cu 200 de lei a salariilor. STB are 10.600 de angajati."Ca urmare a protestului ilegal al unor salariati din cadrul STB SA la ... citeste toata stirea