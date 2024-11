Trei permise necorespunzatoare, depistate la controlul de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei cerceteaza trei cetateni, deoarece acestia nu detineau permisele de conducere corespunzatoare pentru mijloacele de transport la volanul carora se aflau.*Vineri, 1 noiembrie a.c., in jurul orei 9.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de iesire din Romania, un cetatean roman in varsta de 35 de ani. ... citește toată știrea