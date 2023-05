Politistii de frontiera din vestul tarii, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu si ai comisariatelor judetene pentru protectia consumatorului, nu au permis mai multor automarfare sa intre in tara deoarece erau incarcate cu produse second-hand, constand in imbracaminte, precum si deseuri din zinc, aluminiu, electrocasnice second hand sau mobilier, intrucat soferii nu au putut prezenta documentele legale.Actiuni similare s-au derulat si in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, ... citeste toata stirea