Trupa Mihai Raicu ofera satmarenilor un cadou special de Dragobete: 1+1 gratis la "Metamorfoze"

Pentru ca in doi viata e mai frumoasa, Trupa Mihai Raicu iti face un cadou: 1+1 gratis la spectacolul "Metamorfoze" din 23 februarie! Tu cumperi un bilet, iar cel pentru jumatatea ta este din partea teatrului.Ce te asteapta la "Metamorfoze"? Un spectacol-concert marca Fara Zahar, un mix de teatru si muzica live, cu umor si personaje memorabile. O ora si jumatate in care radem destept de diferite tipologii mai mult sau mai putin "gandacesti", caci in "Metamorfoze" nici furnica si nici greierele ... citește toată știrea