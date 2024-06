Trupurile tinerelor inecate au ajuns in judetul Satu Mare. Zi de doliu vineri in Tarna Mare

Trupurile celor doua tinere inecate in Italia au ajuns, joi, 6 iunie, in judetul Satu Mare, iar vineri va fi zi de doliu in Tarna Mare.Masina funerara cu trupurile Patriziei Cormos, 20 de ani, si Biancai Doros, 23 de ani, cele doua satmarence care au murit inecate pe raul Natison din Italia, a ajuns, joi, in judetul Satu Mare. Autoritatile locale din Tarna Mare au declarat ziua de vineri zi de doliu in comuna, urmand ca ... citește toată știrea