In luna iunie 2023, numarul turistilor a crescut fata de aceeasi luna a anului trecut. Sosirile in structurile de primire turistica cu functii de cazare inclusiv apartamente si camere de inchiriat, au crescut cu 7,7, iar inoptarile cu 9,3%.Cu 19,2%, a crescut si numarul cetatenilor straini care au intrat in tara prin punctele de frontiera, iar plecarile in strainatate ale cetatenilor romani au crescut in iunie anul acesta fata de iunie anul trecut cu 5%, arata datele publicate joi, de ... citeste toata stirea