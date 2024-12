TURNEU extraordinar in ITALIA pentru Ansamblul Folcloric "Cetatea Codrului" ARDUD!

Ansamblul Folcloric "Cetatea Codrului" din Ardud a dus spiritul autentic al sarbatorilor romanesti peste hotare, in cadrul unui turneu emotionant desfasurat in Italia in perioada 4-9 decembrie 2024.Colindele traditionale romanesti din zona noastra, interpretate live, acompaniate doar de sunetul clopoteilor, au rasunat in patru biserici romanesti din zona Rimini, creand o atmosfera de autenticitate, de sarbatoare si apropiind sufletele celor prezenti de traditiile de acasa.Turneul a fost ... citește toată știrea