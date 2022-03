Ucraina arde, iar politistii de frontiera romani nu au nici macar veste antiglont

Este o nou zi de razboi la granita cu Romania, iar politistii nostri de frontiera de pe fasia cu Ucraina n-au nici macar o vesta antiglont. Cu pieptul gol, granicerii de odinioara trebuie sa stea de straja la hotare.Oricand pot ajunge in bataia armelor rusesti, ori pot fi atinsi de un glont ratacit sau tras intentionat. Ai nostri n-au echipament de protectie, in schimb, Guvernul Romaniei trimite in Ucraina munitie, combustibil si casti, iar autoritatile, politicienii trec pe la Punctele de ... citeste toata stirea