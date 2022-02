Ucraina: Ziua in care a inceput razboiul. Haos, disperare si vieti pierdute

Presedintele Vladimir Putin a anuntat, joi dimineata, o operatiune militara speciala in Donbass. Imediat dupa anuntul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orasele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum si in estul tarii. Locuitorii din Kiev s-au trezit in sunetul exploziilor si al sirenelor, iar intregul oras a fost cuprins de panica. Oamenii si-au luat copiii pentru a se adaposti in metroul din capitala ucraineana, in timp ce altii au fugit din localitate.Vladimir Putin a ... citeste toata stirea