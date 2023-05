Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu aproximativ 10 tone de articole second-hand.Marti, 2 mai, in jurul orei 05.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, conducand un automarfar, un cetatean roman in varsta de 39 de ani. Acesta transporta articole second-hand de la o ... citeste toata stirea