Un angajat al Consiliului Judetean si-a dat demisia. Primea 6.500 lei/luna si nimic de munca

Un angajat al Consiliului Judetean Satu Mare si-a dat demisia incepand cu 1 februarie, pe motiv ca nu are atributii si nu i se pare normal sa primeasca salariu in valoare de de 6.500 de lei pe luna pentru nimic.Ciprian Lucian Tisea era angajat consilier al unuia dintre vicepresedintii Consiliului Judetean Satu Mare, si si-a dat demisia fara preaviz. El arata ca au trecut mai multe luni de cand a fost angajat si nu a muncit nimic."Nu mi s-a solicitat sa prestez nicio activtiate in ... citeste toata stirea