Un bebelus din Satu Mare a ajuns in stare grava la spital, subnutrit si neingrijit, iar pe tot corpul avea urme de scabie

Caz socant in Satu Mare! O fetita de 9 luni si jumatate a ajuns in stare grava la spital. Bietul copil era flamand, neingrijit, iar pe tot corpul avea urme de scabie. Medicii i-au alertat pe asistentii sociali, care au inceput mai multe anchete.Fetita a fost adusa la spitalul Orasenesc Tasnad, in stare extrem de grava, cu malnutritie severa. Bebelusul avea si raie, cel mai probabil din cauza conditiilor in care a fost tinut acasa.Pediatrii au ramas uimiti de starea precara de sanatate a ... citește toată știrea