Un mesaj emotionant de Craciun din Sectia Psihiatrie Cronici

Cu prilejul sarbatorilor de Craciun, personalul Sectiei Psihiatrie Cronici a Spitalului Judetean Satu Mare a pregatit, si in acest an, un brad frumos impodobit pentru pacientii internati, aducand astfel magia Craciunului si in inima celor care trec prin momente dificile. Asistentul sef al sectiei, Daniel Saveanu, a transmis un mesaj emotionant in care subliniaza ca sarbatorile nu sunt doar pentru copii, ci si pentru adultii care se confrunta cu probleme de sanatate mentala."In fiecare an, de ... citește toată știrea