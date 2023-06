La data de 14 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Carei, in urma desfasurarii activitatilor informativ-operative, au identificat persoanele banuite de comiterea unei infractiuni de furt calificat, in municipiu.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca trei barbati, de 33, 38 si 45 de ani, toti din Carei, ar fi sustras de pe un santier al unei cladiri situate in municipiu, mai multe materiale de constructie, cauzand un prejudiciu de 18.000 de lei. ... citeste toata stirea