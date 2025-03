Un nou proiect transfrontalier implementat de judetul Satu Mare

Presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Pataki Csaba, care este si presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Judetul Satu Mare, a participat la Nyiregyhaza (Ungaria), la evenimentul de lansare a proiectului Planning4U, o initiativa de cooperare intre Ungaria, Romania si Ucraina, finantata prin Programul Interreg VI-A NEXT.Proiectul are un buget total de 600.327 de euro si are in vedere sprijinirea comunitatilor din ... citește toată știrea