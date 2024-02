Un osan a furat o masina, apoi a fugit. A fost prins in Oradea

La data de 8 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Satu Mare au fost sesizati despre faptul ca o persoana ar fi sustras un autoturism apartinand unei societati comerciale, dintr-o parcare situata in localitatea Negresti-Oas, rezultand un prejudiciu de 10.000 de euro.In urma verificarilor efectuate, autoturismul a fost gasit in localitatea Borlesti.Totodata, in urma activitatilor investigative desfasurate, politistii au identificat persoana banuita de ... citește toată știrea