Un record de generozitate in cadrul Colectei Nationale de Alimente: in doar trei zile, 626,9 de tone de alimente donate pentru peste 100.000 de oameni in nevoie

Sub sloganul "Impreuna hranim speranta", Federatia Bancilor pentru Alimente din Romania - FBAR si cele noua Banci Regionale pentru Alimente din Bucuresti, Cluj, Roman, Brasov, Oradea, Timisoara, Constanta, Craiova si Galati anunta cu entuziasm si recunostinta rezultatele remarcabile ale Colectei Nationale de Alimente, desfasurata in perioada 13-15 decembrie. Aceasta editie a marcat cel mai mare rezultat obtinut de la debutul campaniei in 2019.Editia de Craciun a Colectei Nationale de Alimente ... citește toată știrea