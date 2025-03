Un satmarean mort de beat si fara permis, si-a parcat masina intr-un cap de pod

La data de 5 martie a.c., in jurul orei 19.34, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe DC9 in localitatea Mediesu Aurit.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca, un conducator auto de 27 de ani, din localitatea Apa, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila, intrand in coliziune cu un cap de pod.In urma verificarilor efectuate , s-a ... citește toată știrea