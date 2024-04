Un satmarean si-a obligat iubita sa se prostitueze. O ameninta ca nu isi va vedea copiii

Un satmarean si-a obligat iubita sa se prostitueze, ii cerea tot timpul bani si o ameninta ca nu isi va vedea copiii. Barbatul a trait cu iubita sa in concubinaj timp de mai multi ani, au doi copii impreuna, iar la un moment dat a obligat-o sa se prostitueze. Cand femeia s-a despartit de el, individul o ameninta ca daca nu se impaca nu o va mai lasa sa isi vada copiii. Femeia a indurat si a tacut de frica, insa, in cele din urma, totul a iesit la iveala.Potrivit informatiilor PortalSM, in ... citește toată știrea