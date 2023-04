La data de 25 aprilie a.c., in jurul orelor 21.45, politistii din cadrul Politiei Negresti-Oas au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Certeze.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un barbat de 39 de ani, domiciliat in Huta Certeze, in timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Bisericii din localitatea Certeze, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, intrand in coliziune cu un copac.Din ... citeste toata stirea