Pompierii din Satu Mare au intervenit, joi seara, cu mai multe echipaje, dupa ce o persoana a fost surprinsa sub un mal de pamant, in localitatea Negresti-Oas. Este vorba despre un barbat de 23 de ani, muncitor, care nu a putut fi salvat. Pompierii au precizat ca este vorba despre un barbat, in varsta de 23 de ani, care muncea la canalizarea din localitate.Barbatul nu a ... citeste toata stirea