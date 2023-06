In cursul noptii de luni spre marti, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a iesi din tara, calatorind intr-un microbuz inmatriculat Romania, un cetatean roman care la controlul de frontiera a prezentat un pasaport emis de autoritatile romane. Cu ocazia formalitatilor pentru iesirea din Romania, la verificarile efectuate, politistii de frontiera au observat ca persoana care s-a prezentat la control este alta decat cea din pasaport. Din primele ... citeste toata stirea